Подросток жив, но в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в больнице.

Мы об этом уже писали В Киеве подросток прыгнул с моста: ушел из дома, оставив предсмертную записку

Написал посмертную записку

Парень ушел из дома в 7:00 утра и оставил записку. В ней написал, что намерен покончить жизнь самоубийством. Полиция Киевщины бросилась разыскивать юношу – к этому присоединились:

оперативники,

спецназовцы,

ювенальные полицейские Киевщины,

работники Фастовского районного управления полиции,

приобщили аэроразведка.

Впрочем, парня найти невредимым так и не получилось. На 102 поступило сообщение о том, что в Киеве 15-летний парень прыгнул с моста.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "Доведении до самоубийства". Продолжается следствие.

Парень недавно потерял родителей

Выяснилось, что речь идет о парне из семьи Родиковых. Фамилию опубликовали в Службе розыска детей.

Это многодетная семья, переселенцы из Донбасса, которые поселились в селе Липовый Скиток, что на Фастовщине. Там они устроили детский дом семейного типа – у супругов было 13 детей.



Супруги Родиковых. Умерли от COVID-19 в марте 2021 / фото с фейсбука Натальи Баласинович

У супругов было 13 детей

К сожалению, Владимир и Диана Родиковы умерли от коронавируса. Сначала умер мужчина, а через неделю не смогла преодолеть болезнь женщина.

Полностью осиротели 5 общих детей пары, а также 8 названных. Опеку над младшими в семье взяла старшая сестра с мужем.