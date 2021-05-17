Подросток жив, но в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в больнице.
Мы об этом уже писали В Киеве подросток прыгнул с моста: ушел из дома, оставив предсмертную записку
Написал посмертную записку
Парень ушел из дома в 7:00 утра и оставил записку. В ней написал, что намерен покончить жизнь самоубийством. Полиция Киевщины бросилась разыскивать юношу – к этому присоединились:
- оперативники,
- спецназовцы,
- ювенальные полицейские Киевщины,
- работники Фастовского районного управления полиции,
- приобщили аэроразведка.
Впрочем, парня найти невредимым так и не получилось. На 102 поступило сообщение о том, что в Киеве 15-летний парень прыгнул с моста.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "Доведении до самоубийства". Продолжается следствие.
Парень недавно потерял родителей
Выяснилось, что речь идет о парне из семьи Родиковых. Фамилию опубликовали в Службе розыска детей.
Это многодетная семья, переселенцы из Донбасса, которые поселились в селе Липовый Скиток, что на Фастовщине. Там они устроили детский дом семейного типа – у супругов было 13 детей.
Супруги Родиковых. Умерли от COVID-19 в марте 2021 / фото с фейсбука Натальи Баласинович
У супругов было 13 детей
К сожалению, Владимир и Диана Родиковы умерли от коронавируса. Сначала умер мужчина, а через неделю не смогла преодолеть болезнь женщина.
Полностью осиротели 5 общих детей пары, а также 8 названных. Опеку над младшими в семье взяла старшая сестра с мужем.