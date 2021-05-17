Парень жив. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

К теме о самоубийствах На Киевщине 14-летнего парня нашли повешенным на дереве

Поехал в Киев

Он живет с родителями в селе Липовый Скиток, что на Фастовщине. Парень ушел из дома в 7:00 утра и оставил записку. В ней написал, что намерен покончить жизнь самоубийством.

На поиски парня были ориентированы:

оперативники,

спецназовцы,

ювенальные полицейские Киевщины,

работники Фастовского районного управления полиции,

приобщили аэроразведку.



На ноги подняли всю полицию / Фото Нацполиции Киевской области

Нашли поздно

Впрочем, "нашли" подростка поздно. На 102 поступило сообщение о том, что в Киеве 15-летний парень прыгнул с моста.

Выяснилось, что это именно тот парень, который недавно ушел из дома в селе Липовый Скиток.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства". Продолжается следствие.

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