В отношении подростка, который в Киеве развращал детей, открыли уголовное производство

В Киеве открыли уголовное производство о развращении детей, которое совершал 14-летний юноша. Полиция получила заявление от родителей одного из детей.

Инцидент произошел на столичных Позняках по улице Драгоманова, 5. Местные жители поймали подростка, который в кустах возле домов заставлял заниматься оральным и анальным сексом детей.

Что мы ранее писали В Киеве на Позняках поймали подростка-педофила: заставлял детей к оральному и анальному сексу

Как выяснилось, его схватили во время общения с парнем по имени Артем – обоим подросткам по 14 лет.

У мамы чуть инфаркт не случился

Юный педофил во всем признался на камеру. Видео распространили на сайте Дарница Live. Какое-то время оно будо не доступно, так как полиция попросила временно ограничить доступ – якобы из-за мамы задержанного парня.

У матери парня чуть не случился инфаркт, когда она узнала об этих событиях. Мы ограничили доступ к видео. Сейчас оно уже снова доступно,

– отметил Владислав Сарган, соучредитель портала Дарница Live.

На Позняках поймали подростка-педофила: видео (18+)