Собрал больше тонны: в Киеве подросток самостоятельно убрал улицу от мусора – фото
16-летний школьник устроил своеобразный субботник на одном из участков дачного массива Осокорки в Киеве. Парню надоело каждый день проходить мимо своеобразной свалки.
Источник:Осокорки Клуб
Юноша почти мгновенно стал известным после того, как пост о нем опубликовали в сообществе "Осокорки Клуб". Жители дач выразили подростку свою поддержку и готовность присоединиться к уборке.
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Благодарность от соседей получила и мать парня.
Осталось еще много мусора
- По словам автора поста Владислава Коробова, 16-летний школьник Александр самостоятельно выгреб больше тонны мусора с заброшенного дачного участка.
- Юноша решил убрать за недобросовестными людьми, поскольку ему надоело постоянно наблюдать за свалкой мусора на массиве.
- Школьник собрал кучу мешков, которые мусоровозы должны вывезти в определенный день.
- На участке при этом осталось много мусора, убрать который парень физически не мог.
Спасибо всем за большое количество добрых слов. Получилось неожиданно, но Саше и мне очень приятно. Ваша поддержка дает ему вдохновение и силы закончить убирать то, что он не успел,
– написала в комментарии к посту мать юноши Виктория Попович.
16-летний юноша самостоятельно убрал мусор с заброшенной дачи / Фото "Осокорки Клуб"
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