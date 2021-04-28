16-летний школьник устроил своеобразный субботник на одном из участков дачного массива Осокорки в Киеве. Парню надоело каждый день проходить мимо своеобразной свалки.

Юноша почти мгновенно стал известным после того, как пост о нем опубликовали в сообществе "Осокорки Клуб". Жители дач выразили подростку свою поддержку и готовность присоединиться к уборке.

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Благодарность от соседей получила и мать парня.

Осталось еще много мусора

По словам автора поста Владислава Коробова, 16-летний школьник Александр самостоятельно выгреб больше тонны мусора с заброшенного дачного участка.

Юноша решил убрать за недобросовестными людьми, поскольку ему надоело постоянно наблюдать за свалкой мусора на массиве.

Школьник собрал кучу мешков, которые мусоровозы должны вывезти в определенный день.

На участке при этом осталось много мусора, убрать который парень физически не мог.

Спасибо всем за большое количество добрых слов. Получилось неожиданно, но Саше и мне очень приятно. Ваша поддержка дает ему вдохновение и силы закончить убирать то, что он не успел,

– написала в комментарии к посту мать юноши Виктория Попович.



16-летний юноша самостоятельно убрал мусор с заброшенной дачи / Фото "Осокорки Клуб"

Проблема с мусором на дачном массиве Осокорки в Киеве достаточно серьезная. Лишь в некоторых дачных кооперативах установлены мусорные баки и налажен вывоз мусора из них. Большинство жителей массива вынуждены вывозить мусор в Киев, или складировать пакеты на улице в ожидании редкого приезда мусоровоза.