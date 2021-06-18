Парень упал на 2-й этаж и получил ушиб спины и таза. Его госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".
Другие новости Учительница столичной школы периодически избивала ребенка с инвалидностью: шокирующее видео 18+
Как спасали парня
Прибывшие на место спасатели с помощью бензореза срезали решетку, которой был заварен вход на второй этаж и с помощью медицинских носилок доставили мальчика 2007 года рождения медикам.
Другие случаи
- На Харьковщине утонули 2 ребенка: на берегу были вещи и велосипеды.
- Ребенок порезался об ограждение АТБ в Днепре: рану зашивали.
- В больнице скончалась 9-летняя девочка из Бердянска, которая едва не утонула в море.