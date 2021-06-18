В Киеве подросток упал с 3 этажа: с друзьями гуляли в недострое

18 июня 2021 , 13:49
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Источник:

ГСЧС

В Киеве подростки гуляли в недострое на улице Юлия Ильенко, 42. Один из них упал с 3-го этажа и попал в больницу. Это произошло 17 июня вечером.

Парень упал на 2-й этаж и получил ушиб спины и таза. Его госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".

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Как спасали парня

Прибывшие на место спасатели с помощью бензореза срезали решетку, которой был заварен вход на второй этаж и с помощью медицинских носилок доставили мальчика 2007 года рождения медикам.

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Автор: Ярослав Голобородько