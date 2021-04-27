В полиции рассказали некоторые детали ужасного преступления, которое произошло в Киеве – 16-летний юноша зарезал отца и мать, а затем расправился с младшим 8-летним братом. Задержанный пояснил, что его "перемкнуло".

Правоохранители пока не могут разглашать много информации относительно этих убийств. Впрочем, они сообщили, что в этой семье часто ссорились.

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Подробности преступления

Именно после такой ссоры и произошла трагедия. Парня, который вырезал всю свою семью, вероятно отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает сайт "Сегодня".

В то же время полицейские не исключают, что убийства имеют и другие мотивы, кроме психологического – бытовой, финансовый или социальный.

Также в пресс-службе киевской полиции уточнили, что к ним обратилась мать убитого главы семейства – то есть бабушка подростка. Она долго не могла выйти на связь с сыном, поэтому начала волноваться.

16-летний юноша не состоял на учете в службах, которые борются с домашним насилием. Пока неизвестно где он учится – в школе или в училище.

С задержанным парнем работают ювенальные полицейские и следователи.

Объяснение убийцы

После задержания парень объяснил, что его "перемкнуло" и он не знал, что делать дальше, а младшему брату давал "последний шанс", однако он не исправился. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

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