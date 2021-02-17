Поезд на огромной скорости протаранил легковушку в Киеве: пассажира тянуло колеей километр
От Ваза ничего не осталось / espreso.tv
Ужасная авария на железной дороге с участием автомобиля произошла ночью 17 февраля в Дарницком районе Киева. Водитель легковушки "ВАЗ", по данным правоохранителей, выехал на железную дорогу несмотря на запрещенный сигнал светофора.
Источник:"Вартові Еспресо"
Владелец легковушки пытался проскочить перед поездом, но тот на большой скорости снес машину.
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Водитель "ВАЗа" от признания на состояние опьянения отказался. Был ли он нетрезвым, неизвестно.
Пассажир погиб мгновенно
- За мгновение до аварии в салоне машины российского автопрома находились двое мужчин около 30 лет.
- От удара поезд задел пассажира и вырвал его из салона.
- Тормозной путь многотонного поезда составил почти километр. Все это расстояние уже тело погибшего тянуло колеей.
- Водитель в этой сокрушительной автокатастрофе почти не пострадал. Он отказался от госпитализации.
От машины в результате столкновения ничего не осталось.
Смотрите видео с места ужасного ДТП с участием "ВАЗа" и поезда:
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