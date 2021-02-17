Ужасная авария на железной дороге с участием автомобиля произошла ночью 17 февраля в Дарницком районе Киева. Водитель легковушки "ВАЗ", по данным правоохранителей, выехал на железную дорогу несмотря на запрещенный сигнал светофора.

Владелец легковушки пытался проскочить перед поездом, но тот на большой скорости снес машину.

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Водитель "ВАЗа" от признания на состояние опьянения отказался. Был ли он нетрезвым, неизвестно.

Пассажир погиб мгновенно

За мгновение до аварии в салоне машины российского автопрома находились двое мужчин около 30 лет.

От удара поезд задел пассажира и вырвал его из салона.

Тормозной путь многотонного поезда составил почти километр. Все это расстояние уже тело погибшего тянуло колеей.

Водитель в этой сокрушительной автокатастрофе почти не пострадал. Он отказался от госпитализации.

От машины в результате столкновения ничего не осталось.

Смотрите видео с места ужасного ДТП с участием "ВАЗа" и поезда: