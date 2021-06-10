Она появилась в соцсетях. В частности в сообществе "Киев Оперативный" выложили видео похищения.

Другой случай Полиция задержала иностранцев, похитивших киевлянина из-за долгов: фото

Похитили ночью на Подоле

Мужчина стоит на ночной улице и говорит по телефону. К нему подъезжает черная машина, выходят трое в масках и похищают человека – они силой затолкали его во внедорожник.

В Киеве якобы похитили бизнесмена из Сербии: видео

Друг заявил в полицию

Об исчезновении бизнесмена в полицию сообщил его друг-иностранец. Он сказал, что Роганович прекратил выходить на связь.

Информации от полиции о похищении гражданина Сербии пока не поступало.

Что известно о Рогановича

Это сербский бизнесмен, владелец компании "Дельта Спорт". Фирма продает спортивную одежду и обувь известных мировых брендов.