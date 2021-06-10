В Киеве похитили бизнесмена из Сербии: видео

В Киеве якобы похитили Милована Рогановича, сербского бизнесмена. Это произошло 7 июня на Подоле. В полиции пока не подтвердили информацию.
Она появилась в соцсетях. В частности в сообществе "Киев Оперативный" выложили видео похищения.
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Похитили ночью на Подоле
Мужчина стоит на ночной улице и говорит по телефону. К нему подъезжает черная машина, выходят трое в масках и похищают человека – они силой затолкали его во внедорожник.
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Друг заявил в полицию
Об исчезновении бизнесмена в полицию сообщил его друг-иностранец. Он сказал, что Роганович прекратил выходить на связь.
Информации от полиции о похищении гражданина Сербии пока не поступало.
Что известно о Рогановича
Это сербский бизнесмен, владелец компании "Дельта Спорт". Фирма продает спортивную одежду и обувь известных мировых брендов.