Девушка, которая принимала участие в похищении, заявила своим друзьям, что якобы ее изнасиловал таксист и забрал деньги. После этого молодые люди вызвали его еще раз под предлогом того, что кто-то из них потерял вещи в машине.

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Вызвали и затянули в квартиру

Когда водитель прибыл по указанному адресу, злоумышленники затащили его в дом и в течение нескольких часов избивали.

О похищении стало известно другу потерпевшего. Он заявил в полицию и сообщил, что неизвестные лица удерживают его товарища в квартире на проспекте Валерия Лобановского.

Правоохранители проникли в помещение, где обнаружили девушку с тремя молодыми людьми и в одной из комнат – 21-летнего потерпевшего. Молодого человека с ушибами и переломами госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи,

– говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Что грозит похитителям

Полицейские задержали злоумышленников – все жители столицы 2000 – 2002 годов рождения. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Никто из них не имел уголовного прошлого.