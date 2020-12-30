В Киеве 30 декабря открыли новую мини-скульптуру. Она символизирует карту города, которая, по мнению архитектора, похожа на лицо легендарного князя-основателя Кия.

Это уже 28 мини-скульптура проекта "Шукай!". Об открытии пишут в фейсбуке на странице этой организации.

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Эта скульптура – это профиль человеческого лица. Архитектор Георгий Куровский заметил, что правобережная часть Киева напоминает повернутое в профиль человеческое лицо. А потом, благодаря фотографии, сделанной со спутника, эта гипотеза подтвердилась.



Мини-скульптуру установили на улице Верхний Вал, 18, на стене кофейни / Фото facebook.com/shukay.kyiv

По легенде, это портрет легендарного князя Кия, который вместе с братьями и сестрой основал Киев.

Нам нравится думать, что это и в самом деле лицо нашего города,

– пишут организаторы проекта.

Также на странице проекта "Шукай!" показали, как волонтеры украсили остальные их скульптуры. Они их одели, чтобы те не замерзли.