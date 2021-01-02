На улицах Киева снова заметили билборды с лозунгами "журналисты важны". Одно из рекламных агентств столицы таким образом поддержало усилия Национального союза журналистов Украины.

Речь идет о защите свободы слова и прав журналистов. Об этом сообщили на сайте НСЖУ.

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Изображения, которые обращают внимание людей на важность профессии журналиста, разместили накануне Нового года в Киеве на трех локациях в таких районах:

на Борщаговке;

на Подоле;

в Голосеево.



Изображения разместили накануне Нового года / Фото пресс-службы НСЖУ

В сообщении говорится, что главная цель бордов – чтобы люди задумались о сложности и рисках профессии журналиста. А также – о том, насколько важную работу они делают.

Также этими лозунгами мы хотим дать импульс гордости за свою профессию и нашим коллегам, журналистам. Мы все занимаемся важным и нужным делом,

- отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Он добавил, что журналисты неидеальны, их есть за что критиковать, но абсолютное большинство пытается завоевать и оправдать самое ценное – доверие аудитории.



Цель бордов – чтобы люди задумались о сложности профессии / Фото пресс-службы НСЖУ

"Профессия журналиста опасна, потому что нападают и угрожают, во времена эпидемии есть риск заболеть. Постоянный стресс из-за горячих дедлайнов – это классическая особенность нашего дела. Но и наслаждение от творчества и ощущение, что ты своей работой помогаешь людям, особые", – сказал Томиленко.

Справка. В Киеве впервые появились билборды с лозунгами #Журналисты_важные в начале ноября 2020 года. Тогда случаем был Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.