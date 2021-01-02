В Киеве появились билборды в поддержку журналистов: фото
На улицах Киева снова заметили билборды с лозунгами "журналисты важны". Одно из рекламных агентств столицы таким образом поддержало усилия Национального союза журналистов Украины.
Речь идет о защите свободы слова и прав журналистов. Об этом сообщили на сайте НСЖУ.
Читайте также В Киеве появилась новая минискульптура: портрет легендарного Кия
Изображения, которые обращают внимание людей на важность профессии журналиста, разместили накануне Нового года в Киеве на трех локациях в таких районах:
- на Борщаговке;
- на Подоле;
- в Голосеево.
Изображения разместили накануне Нового года / Фото пресс-службы НСЖУ
В сообщении говорится, что главная цель бордов – чтобы люди задумались о сложности и рисках профессии журналиста. А также – о том, насколько важную работу они делают.
Также этими лозунгами мы хотим дать импульс гордости за свою профессию и нашим коллегам, журналистам. Мы все занимаемся важным и нужным делом,
- отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
Он добавил, что журналисты неидеальны, их есть за что критиковать, но абсолютное большинство пытается завоевать и оправдать самое ценное – доверие аудитории.
Цель бордов – чтобы люди задумались о сложности профессии / Фото пресс-службы НСЖУ
"Профессия журналиста опасна, потому что нападают и угрожают, во времена эпидемии есть риск заболеть. Постоянный стресс из-за горячих дедлайнов – это классическая особенность нашего дела. Но и наслаждение от творчества и ощущение, что ты своей работой помогаешь людям, особые", – сказал Томиленко.
Поделиться новостью