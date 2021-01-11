Недавно в пригороде столицы и непосредственно в самом Киеве появились билборды, которые разместили по заказу патрульной полиции. С помощью них правоохранители попытались в очередной раз обратиться к водителям, нарушающим правила дорожного движения.

На бордах с социальной рекламой патрульные обратились к владельцам авто с напоминаниями о типичных нарушениях правил дорожного движения. Об этом сообщает в фейсбуке газета "Дарницкие вести".

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Судя по всему, именно таким образом полицейские решили усилить борьбу с нарушителями, а также хотя бы как-то уменьшить количество ДТП.

О чем предупреждают патрульные

На билбордах, которые сразу вызвали баталии в соцсетях, полицейские обращаются к автомобилистам и просят их:

не сигналить без аварийной ситуации;

не пересекать двойную полосу;

делать отдых после длительной поездки;

не опережать с правой стороны;

включать сигнал повороты при перестроении;

Смотрите фото билбордов с предупреждениями от патрульной полиции / Фото Дарницкие вести: