Патрульные предупреждают об опасности: в Киеве появились необычные билборды – фото
Недавно в пригороде столицы и непосредственно в самом Киеве появились билборды, которые разместили по заказу патрульной полиции. С помощью них правоохранители попытались в очередной раз обратиться к водителям, нарушающим правила дорожного движения.
На бордах с социальной рекламой патрульные обратились к владельцам авто с напоминаниями о типичных нарушениях правил дорожного движения. Об этом сообщает в фейсбуке газета "Дарницкие вести".
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Судя по всему, именно таким образом полицейские решили усилить борьбу с нарушителями, а также хотя бы как-то уменьшить количество ДТП.
О чем предупреждают патрульные
На билбордах, которые сразу вызвали баталии в соцсетях, полицейские обращаются к автомобилистам и просят их:
- не сигналить без аварийной ситуации;
- не пересекать двойную полосу;
- делать отдых после длительной поездки;
- не опережать с правой стороны;
- включать сигнал повороты при перестроении;
Смотрите фото билбордов с предупреждениями от патрульной полиции / Фото Дарницкие вести:
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