В Киеве нарисовали новый мурал, который посвятили борьбе с коронавирусом. Автор рисунка считает, что стенопись говорит о надежде, что скоро мы вернемся к привычной жизни.

Мурал появился в Софиевской Борщаговке на стене. Его создал художник Виталий Гидеван.

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Он изобразил молодую девушку, которая надела респиратор. Ее уверенный взгляд и цветы символизируют надежду на то, что человечеству быстрее удастся победить коронавирус и остановить пандемию.

Ровно год назад наш мир неожиданно поглотила эпидемия, паника и множество запретов. Изменилось восприятие людьми друг друга, ведь каждый может быть потенциально опасным, даже родные,

– пишет Гидеван у себя на странице в фейсбук.

Сначала был в маске Лев

Он также отметил, что сначала он создал рисунок "Лев в маске". Тогда он думал, что эпидемия закончится через пару недель. Однако люди до сих пор носят маски.

Новый рисунок о цене человеческой жизни, за которую каждый день борются врачи. Об атрибуте, который стал неотъемлемой частью нашего гардероба. И о надежде, живущей в сердцах всего мира, что скоро мы вернемся к привычной жизни,

– комментирует автор мурала.