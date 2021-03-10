Надежда, что живет в сердцах: в Киеве появился мурал о борьбе с коронавирусом
В Киеве нарисовали новый мурал, который посвятили борьбе с коронавирусом. Автор рисунка считает, что стенопись говорит о надежде, что скоро мы вернемся к привычной жизни.
Источник:24 канал
Мурал появился в Софиевской Борщаговке на стене. Его создал художник Виталий Гидеван.
Читайте также Милый вагон метро: в киевской подземке рекламируют кошек и собак из приютов
Он изобразил молодую девушку, которая надела респиратор. Ее уверенный взгляд и цветы символизируют надежду на то, что человечеству быстрее удастся победить коронавирус и остановить пандемию.
Ровно год назад наш мир неожиданно поглотила эпидемия, паника и множество запретов. Изменилось восприятие людьми друг друга, ведь каждый может быть потенциально опасным, даже родные,
– пишет Гидеван у себя на странице в фейсбук.
Сначала был в маске Лев
Он также отметил, что сначала он создал рисунок "Лев в маске". Тогда он думал, что эпидемия закончится через пару недель. Однако люди до сих пор носят маски.
Новый рисунок о цене человеческой жизни, за которую каждый день борются врачи. Об атрибуте, который стал неотъемлемой частью нашего гардероба. И о надежде, живущей в сердцах всего мира, что скоро мы вернемся к привычной жизни,
– комментирует автор мурала.
Поделиться новостью