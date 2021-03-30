В Киеве появился первый светофор со светодиодными модулями: фото
Уникальный для Киева светофор начал работать в Печерском районе столицы 30 марта. Его сигнал водители могут увидеть издалека даже при ярком солнечном освещении.
Первый светофор со специальными консолями и светодиодными модулями появился на улице Леси Украинки, 3. Уже вскоре аналогичные консоли будут работать и в других местах столицы.
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Чиновники утверждают, что кроме низкого энергопотребления светофор обладает еще рядом преимуществ.
Где в Киеве установят новые светофоры
Регуляторы движения такого типа должны появиться на перекрестке:
- бульвара Леси Украинки и улицы Джона Маккейна;
- бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова;
- бульвара Леси Украинки и улицы Евгения Коновальца;
- бульвара Леси Украинки и улицы Мечникова.
Также светодиодный светофор установят на бульваре Леси Украинки, 14.
Сигналы нового светофора водителям будет трудно не увидеть / Фото Департамента транспортной инфраструктуры КГГА
Светодиодные консоли имеют низкое энергопотребление и нечувствительный к солнечному освещению сигнал. Они хорошо заметны в любое время суток и при любой погоде и акцентируют внимание водителей на сигналы светофора,
– подчеркнули коммунальщики.
Кроме того, сигналы подобных светофоров не может закрыть крупногабаритный транспорт.
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