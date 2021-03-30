Уникальный для Киева светофор начал работать в Печерском районе столицы 30 марта. Его сигнал водители могут увидеть издалека даже при ярком солнечном освещении.

Первый светофор со специальными консолями и светодиодными модулями появился на улице Леси Украинки, 3. Уже вскоре аналогичные консоли будут работать и в других местах столицы.

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Чиновники утверждают, что кроме низкого энергопотребления светофор обладает еще рядом преимуществ.

Где в Киеве установят новые светофоры

Регуляторы движения такого типа должны появиться на перекрестке:

бульвара Леси Украинки и улицы Джона Маккейна;

бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова;

бульвара Леси Украинки и улицы Евгения Коновальца;

бульвара Леси Украинки и улицы Мечникова.

Также светодиодный светофор установят на бульваре Леси Украинки, 14.



Сигналы нового светофора водителям будет трудно не увидеть / Фото Департамента транспортной инфраструктуры КГГА

Светодиодные консоли имеют низкое энергопотребление и нечувствительный к солнечному освещению сигнал. Они хорошо заметны в любое время суток и при любой погоде и акцентируют внимание водителей на сигналы светофора,

– подчеркнули коммунальщики.

Кроме того, сигналы подобных светофоров не может закрыть крупногабаритный транспорт.