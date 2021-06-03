Земельный участок, на котором расположен сквер, община отвоевала у застройщиков и обустроила там Артпространство. Еще в 2018 году активисты подали петицию, чтобы придать участку статус сквера и имя Василия Слепака.

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Автором петиции является лидер музыкальной группы TaRuta Евгений Романенко.

Назвали уже официально

3 июня 2021 года Комиссия по вопросам наименований приняла решение о присвоении скверу имени известного оперного певца, Героя Украины, погибшего в боях на Донбассе от пули вражеского снайпера, Василия Слепака.

Присвоение скверу имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представляют украинские артисты,

– отметила Марина Хонда.



Так может выглядеть этот сквер – один из вариантов / иллюстрация сайта АрмияInform

Другие переименования

Комиссия также присвоила новые названия одной улице и двум площадям и переименовала ряда других топонимов.

Среди интересного – наконец переименовали переулок Валентины Терешковой в Дарницком районе. Примечательно, что в Киеве была и улица, которая носила имя этого российского космонавта и политика, которая поддержала агрессию против Украины и аннексию Крыма.

Приводим список других переименований: