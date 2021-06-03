В Киеве наконец появился сквер имени Василия Слепака: теперь официально

В Киеве сквер на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока уже давно носит имя Героя Украины Василия Слепака. Только сейчас, 3 июня, власти официально утвердили это название.

Земельный участок, на котором расположен сквер, община отвоевала у застройщиков и обустроила там Артпространство. Еще в 2018 году активисты подали петицию, чтобы придать участку статус сквера и имя Василия Слепака.

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Автором петиции является лидер музыкальной группы TaRuta Евгений Романенко.

Назвали уже официально

3 июня 2021 года Комиссия по вопросам наименований приняла решение о присвоении скверу имени известного оперного певца, Героя Украины, погибшего в боях на Донбассе от пули вражеского снайпера, Василия Слепака.

Присвоение скверу имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представляют украинские артисты,

– отметила Марина Хонда.



Так может выглядеть этот сквер – один из вариантов / иллюстрация сайта АрмияInform

Другие переименования

Комиссия также присвоила новые названия одной улице и двум площадям и переименовала ряда других топонимов.

Приводим список других переименований:

проезд от улицы Профессора Подвысоцкого до жилого комплекса "Новопечерские Липки" в Печерском районе назвали "улицей Николая Костомарова";

безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе дали название "Кловская площадь";

безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе дали название "площадь Отрадная".

переименовали улицу Академика Кржижановского в Святошинском районе на улицу Емельяна Прицака;

переименовали переулок Бабушкина в Шевченковском районе на переулок Сеньковский;

переименовали улицу Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах на улицу Холодноярскую;

переименовали улицу Крайней в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;

переименовали улицы Совхоз "Совки" в Соломенском районе на улицу Проновскую;

переименовали переулок Радищева в Соломенском районе на переулок Юрия Матущака;

переименовали улицу Саратовской в ​​Шевченковском районе на бульвар Павла Вирского;

переименовали улицу Павла Вирского в Деснянском районе на улицу Анатолия Авдеевского;

переименовали переулок Валентины Терешковой в Дарницком районе на переулок Христины Алчевской.

Среди интересного –в Дарницком районе. Примечательно, что в Киеве была и улица, которая носила имя этого российского космонавта и политика, которая поддержала агрессию против Украины и аннексию Крыма.