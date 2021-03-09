В Киеве планируют установить 212 новых контейнеров для сбора батареек и ртутных термометров. Коммунальщики предлагают людям определить адреса.

В предприятии сообщили, что в настоящее время в столице функционируют 144 контейнера. Они за год собрали более 19 тысяч килограммов батареек.

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В эти контейнеры также собирают неповрежденные ртутные термометры и энергосберегающие лампы. Впоследствии их утилизируют и перерабатывают в безопасные фракции.

Киевляне хотят сдавать больше

В КП "Киевкоммунсервис" также говорят, что у общества есть высокий запрос на увеличение таких контейнеров.

В прошлом году было приобретено 212 контейнеров, которые в этом году будут устанавливаться во всех районах города,

– пишет пресс-служба предприятия.

Кроме того, коммунальщики приглашают неравнодушных киевлян предлагать адреса и локации для установки таких контейнеров.

Обращение можно подать на официальном сайте КП "Киевкоммунсервис".