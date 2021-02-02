В Киеве планируют установить первую в Украине интерактивную скульптуру "Киевский кит", который будет меняться в зависимости от уровня качества воздуха, количества осадков, времени года, календарной даты и тому подобное. Его сделают из переработанного пластика.

Источник: фейсбук-страница "Киевский кит"

Организаторы отмечают, что кит станет крупнейшей скульптурой в Украине, созданной из переработанного пластика и первой интерактивной скульптурой, которая будет отражать окружающее экологическое состояние города.

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Скульптура станет новым современным символом столицы и будет привлекать внимание общества к важным вопросам экологии и состояния окружающей среды, – надеются авторы проекта.

Благодаря интерактивному сиянию, скульптура и ее окружение будут меняться в зависимости от:

уровня качества воздуха,

количества осадков,

времен года,

календарной даты,

фаз Луны, что связано с уровнем приливов по всему миру.

"Киевский Кит" будет установлен в одной из зеленых зон города Киева так, чтобы доступ к нему беспрепятственно имели все жители и гости города.

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Главным материалом для создания Кита будет служить переработанный пластик, который будут собирать во время открытых образовательных практикумов в городе, где каждый киевлянин может приобщиться к созданию скульптуры.

Таким образом, проект "Киевский Кит" предлагает новое креативное решение экологической проблемы — превращение пластика из бутылок и пакетов в коллективный объект искусства, что станет гордостью общины города.

Проект "Киевский Кит" несомненно будет способствовать формированию навыков сортировки и переработки мусора, созданию новой экологической культуры, и драйвить его будет наше креативное решение: превращение сортировки и переработки в коллективный арт,

– комментирует идею автор скульптуры украинский медиа-артист Валерий Коршунов.

"Киевский Кит" должен стать новым местом отдыха и туристическим магнитом Киева, но прежде всего он должен стать символом возрождения экологии Украины.