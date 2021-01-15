В Киеве появится канатная переправа через Днепр
Департамент экономики и инвестиций КГГА должен заключить договор с коммунальным предприятием по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда "Плесо", а также фирмой-победителем тендера по реализации проекта аттракциона канатной переправы через Днепр.
Победителем инвестиционного конкурса на обустройство переправы от Арки дружбы народов до Труханова острова стало ООО "Активная страна". Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
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Ориентировочную стоимость строительства объекта оценивают в 3,6 миллиона гривен.
Что известно о появлении канатной переправы через Днепр в Киеве
- Согласно официальным документам, аттракцион обустроят на двух земельных участках в 200 и 500 квадратных метров возле Арки дружбы народов и на Трухановом острове.
- При этом конструкции, благодаря которым будет работать канатная переправа, должны быть временными. Согласно условиям конкурса, строить капитальные сооружения на выделенных под аттракцион участках запрещено.
- Компания "Активная страна", известная киевлянам своими веревочными парками. Также ей принадлежат аттракционы в Виннице, Полтаве, на Закарпатье и в Грузии.
Не путать с канатной дорогой
В КГГА также отметили, что аттракцион, который уже вскоре должен появиться в Киеве, не имеет ничего общего с запланированным масштабным строительством канатной дороги, которая соединит Арку Дружбы народов, Почтовую площадь и Труханов остров. Этот проект находится лишь на стадии решения имущественных и правовых вопросов.
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