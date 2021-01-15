Департамент экономики и инвестиций КГГА должен заключить договор с коммунальным предприятием по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда "Плесо", а также фирмой-победителем тендера по реализации проекта аттракциона канатной переправы через Днепр.

Победителем инвестиционного конкурса на обустройство переправы от Арки дружбы народов до Труханова острова стало ООО "Активная страна". Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Ориентировочную стоимость строительства объекта оценивают в 3,6 миллиона гривен.

Что известно о появлении канатной переправы через Днепр в Киеве

Согласно официальным документам, аттракцион обустроят на двух земельных участках в 200 и 500 квадратных метров возле Арки дружбы народов и на Трухановом острове.

При этом конструкции, благодаря которым будет работать канатная переправа, должны быть временными. Согласно условиям конкурса, строить капитальные сооружения на выделенных под аттракцион участках запрещено.

Компания "Активная страна", известная киевлянам своими веревочными парками. Также ей принадлежат аттракционы в Виннице, Полтаве, на Закарпатье и в Грузии.

Не путать с канатной дорогой



В КГГА также отметили, что аттракцион, который уже вскоре должен появиться в Киеве, не имеет ничего общего с запланированным масштабным строительством канатной дороги, которая соединит Арку Дружбы народов, Почтовую площадь и Труханов остров. Этот проект находится лишь на стадии решения имущественных и правовых вопросов.