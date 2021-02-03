В Киеве решили запустить новое локальное приложение для знакомств. Его можно будет загрузить на смартфоны уже в первой половине февраля.

Источник: "Новое время"

Название приложения – KyivDate. Оно станет новым локальным приложением для знакомств для жителей Киева и других городов Украины. В нем можно будет отправлять сообщения и реакции другим пользователям, которые будут решать, отвечать ли им на запрос.

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KyivDate создано для знакомств, дружеского общения, нетворкинга или поиска отношений. Конечная цель команды создать дейтинговое приложение нового поколения, в котором система может находить каждому идеальные совпадения, используя искусственный интеллект и психологический профиль человека,

– говорят в пресс-службе KyivDate.

Также обещают, что пользователи смогут пользоваться приложением в режиме инкогнито и самостоятельно выбирать, с кем начинать общение.

Так выглядит приложение​ / Скриншот сайта KyivDate

Премиум версия KyivDate будет предоставлять пользователям возможность отправлять неограниченное количество сообщений и реакций, поиск в других районах и городах, дополнительные фильтры для поиска, возможностью видеть статус сообщения и прятаться от пользователей.