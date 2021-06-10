Также в столице появится сквер, названный в честь жертвы сталинского режима археолога Николая Макаренко. Большинство депутатов Киевсовета поддержали соответствующий проект решения во время пленарного заседания 10 июня.
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Кроме новых скверов политики предсказали появление улицы имени украинской геодезистки, киевоведа и исследователя топонимии столицы Лидии Пономаренко в Деснянском районе, а также улицы Героя Украины Авиаконструктора Петра Балабуева в Святошинском.
Где в Киеве появятся скверы имени Веремия, Шаповала и Макаренко
Согласно тексту решения Киевсовета, сквер в честь разведчика и генерал-майора ВСУ (посмертно) Максима Шаповала появится на Воздухофлотском проспекте 11 – 13.
Имя Вячеслава Веремия будет носить до сих пор безымянный сквер на территории между домами на проспекте Владимира Маяковского, 15-б и улице Оноре де Бальзака, 14.
Так же, как решили депутаты, на Владимирском проезде между улицами Михайловской и Малой Житомирской появится сквер имени Николая Макаренко.