В Киеве появятся скверы в честь Максима Шаповала и Вячеслава Веремия

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за предоставление скверам в Деснянском, Соломенском и Шевченковском районах города имен Героев Украины Максима Шаповала и журналиста Вячеслава Веремия.

Также в столице появится сквер, названный в честь жертвы сталинского режима археолога Николая Макаренко. Большинство депутатов Киевсовета поддержали соответствующий проект решения во время пленарного заседания 10 июня.

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Кроме новых скверов политики предсказали появление улицы имени украинской геодезистки, киевоведа и исследователя топонимии столицы Лидии Пономаренко в Деснянском районе, а также улицы Героя Украины Авиаконструктора Петра Балабуева в Святошинском.

Где в Киеве появятся скверы имени Веремия, Шаповала и Макаренко

Согласно тексту решения Киевсовета, сквер в честь разведчика и генерал-майора ВСУ (посмертно) Максима Шаповала появится на Воздухофлотском проспекте 11 – 13.

Максим Шаповал погиб в Соломенском районе Киева 27 июня 2017 года. Его машину взорвал, согласно версии следствия, дончанин Олег Шутов, который действовал по указанию "МГБ" "ДНР". Разведчика наградили званием Герой Украины посмертно.

Имя Вячеслава Веремия будет носить до сих пор безымянный сквер на территории между домами на проспекте Владимира Маяковского, 15-б и улице Оноре де Бальзака, 14.

Герой Небесной сотни Вячеслав Веремий погиб от рук титушек во время Революции Достоинства. 19 февраля 2014 года вооруженные преступники вытащили из машины такси. Журналиста газеты "Вести" избили, после чего выстрелили ему в спину. Правоохранители, наблюдавшие за произошедшим, не вмешивались. Веремия посмертно удостоили звания Герой Украины.

Так же, как решили депутаты, на Владимирском проезде между улицами Михайловской и Малой Житомирской появится сквер имени Николая Макаренко.

Выдающийся украинский археолог и искусствовед был трижды арестован сталинским режимом. В 1937 году его приговорили к расстрелу по вымышленным обвинениям. 4 января 1938 года Макаренко расстреляли. Место захоронения деятеля неизвестно.