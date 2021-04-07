В КГГА запланировали запустить новую социальную услугу, воспользоваться которой сможет любой человек с ограниченными возможностями, который находится в Киеве.

О намерениях открытия услуги "Социальное такси для людей с инвалидностью" рассказала заместитель мэра Киева Марина Хонда. По ее словам, запуск проекта уже находится на завершающем этапе. Машины должны выйти на маршруты уже в мае.

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По словам чиновницы, услуга в пилотном режиме показала, что социальное такси будет пользоваться популярностью.

Киев – первый в Украине

Когда в КГГА только планировали создать такси для лиц с инвалидностью, выяснилось, что в Украине отсутствуют нормативные акты, которые должны регулировать подобную деятельность.

Как утверждает заместитель председателя КГГА, за время "пилота" представители власти Киева разработали механизм, который зарегистрировали в органах юстиции.

Киев – первый в Украине разработал и зарегистрировал эту социальную услугу. Подача предложений на конкурс уже завершена. После объявления победителя, он начнет подготовку к выходу на маршрут. Ориентировочный период выхода на маршруты: конец апреля – начало мая,

– подчеркнула Хонда.

Сначала в Киеве будут работать 20 специально оборудованных машин. Затем это количество должны увеличить.