В Киеве планируют создать инклюзивный туристический маршрут для людей с нарушением зрения. Возле памятников архитектуры обустроят их миниатюрные копии, которые можно будет потрогать и представить как они выглядят.

Такой макет в прошлом году уже установили возле Софиевского собора. Теперь власти хотят сделать еще несколько таких макетов.

Актуально В Киеве могут разрушить еще один исторический дом: уже работает техника

Где будут установлены новые макеты

В планах установить следующие фигуры:

фонтана "Возрождение", что на Владимирской горке;

Андреевского спуска;

пешеходно-велосипедного моста, что возле Арки дружбы народов.

На фигурах будет размещена надпись шрифтом Брайля, который поможет людям с нарушениями зрения узнать информацию о соответствующей памятке.



Макет Софиевского собора / Фото "Вечірнього Києва"



Он расположен возле самого собора / Фото "Вечірнього Києва"

Это первый подобный маршрут в Украине. В КГГА считают, что он поможет развитию инклюзивного туризма и вообще увеличит туристические потоки в Киев.

В столице есть музей для незрячих

Кстати, на улице Олеся Гончара, 45-в в Киеве работает "Музей в темноте". Все экскурсии проводят незрячие гиды.

В музее можно почувствовать родной город на слух, осязание, обоняние и даже вкус. Незрячие люди могут по-своему "увидеть" как он выглядит, а другие имеют возможность понять как это – все воспринимать на ощупь.