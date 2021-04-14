В Киеве появится туристический маршрут для незрячих людей
В Киеве планируют создать инклюзивный туристический маршрут для людей с нарушением зрения. Возле памятников архитектуры обустроят их миниатюрные копии, которые можно будет потрогать и представить как они выглядят.
Источник:КГГА
Такой макет в прошлом году уже установили возле Софиевского собора. Теперь власти хотят сделать еще несколько таких макетов.
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Где будут установлены новые макеты
В планах установить следующие фигуры:
- фонтана "Возрождение", что на Владимирской горке;
- Андреевского спуска;
- пешеходно-велосипедного моста, что возле Арки дружбы народов.
На фигурах будет размещена надпись шрифтом Брайля, который поможет людям с нарушениями зрения узнать информацию о соответствующей памятке.
Макет Софиевского собора / Фото "Вечірнього Києва"
Он расположен возле самого собора / Фото "Вечірнього Києва"
Это первый подобный маршрут в Украине. В КГГА считают, что он поможет развитию инклюзивного туризма и вообще увеличит туристические потоки в Киев.
В столице есть музей для незрячих
Кстати, на улице Олеся Гончара, 45-в в Киеве работает "Музей в темноте". Все экскурсии проводят незрячие гиды.
В музее можно почувствовать родной город на слух, осязание, обоняние и даже вкус. Незрячие люди могут по-своему "увидеть" как он выглядит, а другие имеют возможность понять как это – все воспринимать на ощупь.
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