Чиновники хотят расширить список социальных услуг, которые предоставляются в Киеве. Программа "Персональный ассистент" будет включать в себя сопровождение лиц во время посещения учебных заведений или для решения бытовых вопросов.

О планах столичной власти усилить социальную защиту лиц с физическими недостатками сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

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По словам чиновницы, намерения создать новую услугу окончательно появились после эксперимента, который проводили в 2020 году Киевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи совместно с университетом "Украина".

Нужная услуга

Как отметила Хонда, в Киеве зарегистрированы более 11 тысяч детей с инвалидностью. Некоторые из них посещают инклюзивные детские сады и школы.

По нашим данным, услуга персонального ассистента нужна 561 лицу. И эта цифра не полная. В рамках эксперимента было образовано 6 пар – ассистент и человек с инвалидностью. Ассистенты сопровождали подопечных во время обучения в высшем учебном заведении и во внеурочное время. Это позволило разгрузить семьи подопечных, уменьшить психологическое напряжение и обеспечить время для самореализации,

– отметила заместитель главы КГГА.

Сколько будет стоить эта услуга, пока неизвестно. Но деньги на реализацию проекта уже заложили в бюджет столицы.