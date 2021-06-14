Как отметили в патрульной полиции Киева, инспекторы сразу же приехали на место происшествия. В подъезде дома правоохранители увидели мужчину в форме. У него были в наличии все нашивки и шевроны, однако жетон на груди не содержал номер.
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Полицейские выяснили, что мужчина на самом деле не работает в МВД.
Что известно о псевдокопе, которого поймали в Киеве
Псевдополицейский надел форму с шевронами и нашивками / Фото Патрульной полиции Киева
- Свидетели, которые видели предполагаемого нарушителя, рассказали, что он бесцельно бродил по подъезду.
- На требование показать служебное удостоверение и представиться мужчина сообщил, что не служит в полиции.
- Свое пребывание в подъезде злоумышленник объяснил тем, что в этом доме живут его родственники. Это оказалось правдой.
Поскольку использовать форму с признаками принадлежности к полиции запрещено, в отношении мужчины составили соответствующий админпротокол.
Жетон нарушителя / Фото Патрульной полиции Киева
Если суд признает его вину, нарушителю грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа. Зачем киевлянин надел форму правоохранителей, неизвестно.