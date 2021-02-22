Правоохранители утверждают, что в последнее время в соцсетях активизировались преступники, которые привлекают подростков к опасным играм, которые затем заканчиваются самоубийствами.

Как отметила начальница управления ювенальной превенции Нацполиции Лариса Зуб, только за прошлый год в Украине совершили самоубийство 137 детей в возрасте от 8 до 17 лет.

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Наиболее склонными к тому, чтобы покончить с собой, являются мальчики. Девушки же, по словам полицейского, любят только демонстративные попытки суицида.

Куратора отправили в больницу

По словам руководительницы ювенальной превенции нацполиции, игры, из-за которых школьники по всей Украине начали накладывать на себя руки, не являются новыми.

Ряд трагедий произошел из-за активизации групп, аналогичные которым уже работали.

Не так давно была обнаружена девушка, которая была куратором одной из таких игр, и втянула 13 детей в общение, связанное со склонением к совершению суицида. Сейчас она находится на лечении, у нее психические отклонения,

– отметила Зуб.

Судя по тому, что задержанную уже успели отправить в больницу, то она уже прошла психиатрическую экспертизу, ее задержали довольно давно. И к группам смерти, из-за которых Украину накрыла волна суицидов, женщина не относится.