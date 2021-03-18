Дежурного водителя маршрутного такси, который перевозил пассажиров в состоянии опьянения, разоблачили патрульные полицейские 17 марта. Остановили маршрутку на улице Привокзальной в Дарницком районе Киева.

Инспекторы полиции утверждают, что задержали водителя из-за сообщения от одного из пассажиров. Мужчина увидел, как на конечной остановке маршрутки водитель употребляет наркотические средства.

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Когда патрульные остановили микроавтобус, они удостоверились в том, что водитель действительно находился за рулем с признаками наркотического опьянения.

17 тысяч штрафа и лишение прав на год

Сам маршрутчик отрицал то, что употреблял запрещенные вещества. Однако на прохождение освидетельствования с врачом отказался.

Полицейские составили в отношении водителя админпротокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Если суд признает его виновным, мужчине грозит 17 тысяч гривен штрафа и вероятное лишение прав на 12 месяцев.

Инспекторы сообщили о разоблачении нетрезвого водителя представителю фирмы-перевозчика, а также работникам отдела безопасности дорожного движения. Таким образом,злоумышленника могут еще и уволить.



Водителя поймали за управление маршруткой в состоянии наркотического опьянения / Фото патрульной полиции Киева

Копы запретили водителю садиться за руль. Управление микроавтобусом передали другому водителю.

Обратите внимание! Нетрезвых водителей маршруток в Киеве разоблачают довольно часто. Патрульные чуть ли не ежемесячно останавливают нетрезвых работников фирм, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров.