В Киеве поймали маршрутчика, который ездил под наркотиками: фото
Дежурного водителя маршрутного такси, который перевозил пассажиров в состоянии опьянения, разоблачили патрульные полицейские 17 марта. Остановили маршрутку на улице Привокзальной в Дарницком районе Киева.
Источник:24 канал
Инспекторы полиции утверждают, что задержали водителя из-за сообщения от одного из пассажиров. Мужчина увидел, как на конечной остановке маршрутки водитель употребляет наркотические средства.
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Когда патрульные остановили микроавтобус, они удостоверились в том, что водитель действительно находился за рулем с признаками наркотического опьянения.
17 тысяч штрафа и лишение прав на год
- Сам маршрутчик отрицал то, что употреблял запрещенные вещества. Однако на прохождение освидетельствования с врачом отказался.
- Полицейские составили в отношении водителя админпротокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Если суд признает его виновным, мужчине грозит 17 тысяч гривен штрафа и вероятное лишение прав на 12 месяцев.
- Инспекторы сообщили о разоблачении нетрезвого водителя представителю фирмы-перевозчика, а также работникам отдела безопасности дорожного движения. Таким образом,злоумышленника могут еще и уволить.
Водителя поймали за управление маршруткой в состоянии наркотического опьянения / Фото патрульной полиции Киева
Копы запретили водителю садиться за руль. Управление микроавтобусом передали другому водителю.
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