Могут посадить: в Киеве поймали мужчину, который разорвал государственный флаг в парке

Правоохранители задержали уроженца Херсона, которому инкриминируют надругательство над флагом Украины. Мужчина пытался сорвать символ нашего государства с админздания парка.

Злоумышленником оказался 37-летний уроженец Херсона, который, по данным активистов, является фанатом России и ее агрессии в отношении Украины. Теперь его могут наказать штрафом, арестом или лишением свободы.

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Согласно Уголовному кодексу, если мужчину признают виновным, ему грозит от 17 до 68 тысяч гривен штрафа, пол года пребывания под стражей. Также ККУ предусматривает за подобный поступок до 3 лет заключения.

Что известно о надругательстве над украинским флагом в Киеве

Правоохранители утверждают, что преступление мужчина совершил у административного здания Дирекции молодежного павильона "Киевская роза" Центрального парка культуры и отдыха столицы на улице Грушевского 19 мая.

Злоумышленник увидел флагшток с государственным флагом на стене и решил его сорвать. Он повис на флаге, из-за чего ткань разорвалась пополам, а флагшток сломался.

Следователи говорят, что целью мужчины было унижение ценностей, к которым украинцы относятся с уважением.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Вскоре правоохранители будут решать вопрос об избрании ему меры пресечения.

Смотрите видео, как злоумышленник разорвал украинский флаг в Киеве: