Сплошное комбо нарушений собрал очередной киевский маршрутчик 9 марта. Полицейские увидели неисправное транспортное средство, перевозящее пассажиров, и решили его остановить.

Как выяснилось, водитель автобуса "Богдан" был нетрезв. Теперь его могут оштрафовать, уволить и лишить прав.

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Патрульные передали информацию о пьяном водителе-перевозчике в департамент транспортной инфраструктуры Киева, а также в государственную службу Украины по безопасности на транспорте.

Что известно об остановке нетрезвого водителя маршрутки в Киеве



Водитель маршрутки согласился пройти проверку с помощью драгера / Фото патрульной полиции Киева

По данным патрульных, в неисправном автобусе на момент его остановки находились пассажиры.

Во время общения с водителем они заметили у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование.

От теста на драгере мужчина не отказался, а устройство показало у него 0,82 промилле алкоголя в крови.



В крови водителя было алкоголя в 4 раза больше нормы / Фото патрульной полиции Киева

Нарушителю запретили управлять транспортным средством. Также на него составили два админпротокола – относительно управления автомобилем в состоянии опьянения и управления транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров, имеющим неисправности.