Сотрудники одной из частных лабораторий столицы вместе с соратником продавали поддельные сертификаты с отрицательными результатами тестов на коронавирус.

Работники полиции задокументировали факты выдачи сертификатов, благодаря которым, вероятно, больные украинцы могли беспрепятственно ехать за границу. Также лаборанты продавали справки для использования по месту требования.

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По данным следствия, в организации преступной схемы причастны житель Киева и работники одной из частных лабораторий.

Поддельные документы по цене реальных тестов

Как утверждают правоохранители, клиенты преступной организации заказывали документы, утверждающие о прохождении ими тестирования на COVID-19 с отрицательными результатами.

Кроме того, некоторые жители столицы заказывали у лаборантов фальсификацию результатов с отрицательного на положительный.

За сертификат или справку злоумышленники требовали от 900 до 1 800 гривен в зависимости от срочности заказа. За те же деньги вполне реально пройти тесты на самом деле.



У работников лаборатории изъяли кучу поддельных документов / Фото МВД Украины

Следователи установили, что только с февраля до сих пор злоумышленники продали 80 фейковых документов на 135 тысяч гривен.

Во время обыска в помещениях лаборатории, в квартирах и автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли сертификаты и справки с печатями, более 500 тысяч гривен наличных и записи с черной бухгалтерией.

Фигурантам дела инкриминируют совершение мошенничества в особо крупных размерах. Наказание за совершение такого преступления, которое предусматривает Уголовный кодекс – от 3 до 8 лет заключения.