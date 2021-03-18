Продавали фейковые результаты тестов на COVID-19: в Киеве разоблачили работников лаборатории
Сотрудники одной из частных лабораторий столицы вместе с соратником продавали поддельные сертификаты с отрицательными результатами тестов на коронавирус.
Источник:МВД Украины
Работники полиции задокументировали факты выдачи сертификатов, благодаря которым, вероятно, больные украинцы могли беспрепятственно ехать за границу. Также лаборанты продавали справки для использования по месту требования.
Смотрите также В Киеве с 20 марта вводят локдаун: что закроют
По данным следствия, в организации преступной схемы причастны житель Киева и работники одной из частных лабораторий.
Поддельные документы по цене реальных тестов
- Как утверждают правоохранители, клиенты преступной организации заказывали документы, утверждающие о прохождении ими тестирования на COVID-19 с отрицательными результатами.
- Кроме того, некоторые жители столицы заказывали у лаборантов фальсификацию результатов с отрицательного на положительный.
- За сертификат или справку злоумышленники требовали от 900 до 1 800 гривен в зависимости от срочности заказа. За те же деньги вполне реально пройти тесты на самом деле.
У работников лаборатории изъяли кучу поддельных документов / Фото МВД Украины
Следователи установили, что только с февраля до сих пор злоумышленники продали 80 фейковых документов на 135 тысяч гривен.
Во время обыска в помещениях лаборатории, в квартирах и автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли сертификаты и справки с печатями, более 500 тысяч гривен наличных и записи с черной бухгалтерией.
Фигурантам дела инкриминируют совершение мошенничества в особо крупных размерах. Наказание за совершение такого преступления, которое предусматривает Уголовный кодекс – от 3 до 8 лет заключения.
Поделиться новостью