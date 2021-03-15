Продавал украденные кусты цветочным магазинам: в Киеве поймали серийного вора
В Киеве поймали серийного похитителя кустов. Он продавал награбленное цветочным магазинам.
Источник:24 канал
Утро понедельника началось с очередного отчаяния, пишут на странице КП УЗН Днепровского района. В парке "Победа" в Днепровском районе столицы поймали похитителя кустов.
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Коммунальщики уверяют, что он это делает не впервые, а кусты уносит в цветочные магазины, где их покупают для дальнейшей перепродажи.
Эти похищенные кусты он продает в цветочные магазины по улице Малышко и Попудренко,
– говорится в сообщении УЗН.
Полиция отказывается открывать дело
Также работники предприятия подчеркивают, что полиция отказывается открывать уголовное дело по данному преступлению.
Поэтому сделаем известными не только человека который ворует кусты, но и цветочные магазины, которые покупают у него их для дальнейшего использования в букетах,
– пишут коммунальщики.
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