В Киеве поймали серийного похитителя кустов. Он продавал награбленное цветочным магазинам.

Утро понедельника началось с очередного отчаяния, пишут на странице КП УЗН Днепровского района. В парке "Победа" в Днепровском районе столицы поймали похитителя кустов.

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Коммунальщики уверяют, что он это делает не впервые, а кусты уносит в цветочные магазины, где их покупают для дальнейшей перепродажи.

Эти похищенные кусты он продает в цветочные магазины по улице Малышко и Попудренко,

– говорится в сообщении УЗН.

Полиция отказывается открывать дело

Также работники предприятия подчеркивают, что полиция отказывается открывать уголовное дело по данному преступлению.

Поэтому сделаем известными не только человека который ворует кусты, но и цветочные магазины, которые покупают у него их для дальнейшего использования в букетах,

– пишут коммунальщики.