В Киеве полицейские нашли молодых людей, которые пробрались в метро во время локдауна и в пустом вагоне курили сигареты. Свою выходку они сняли на видео и выложили в инстаграме.

Поведение девушки и ее друга возмутило киевлян – видео такой наглости разлетелось по соцсетям. Автор контента не скрывала того, что сделала это ради "славы", мол, я стала популярной за один день.

Мы об этом писали В метро Киева подростки нагло курили сигареты и кичились этим в соцсетях: видео

Сомнительная популярность

Она даже призвала своих подписчиков к подобному хулиганству и откровенно признавалась, что ей "пох*й" на то, что об этом думают другие люди.

Такой образ девушка выбрала для объяснения своего поступка / Скриншот из инстаграма

Все-таки раскаялись

После того, как 21-летнюю блогершу поймала полиция, девушка спела другую песню – она извинилась и пообещала больше так не делать. То же сделал ее "сообщник" – 24-летний киевлянин.

Он сказал, что был пьян, поэтому так поступил. Парень тоже раскаялся и осудил свое поведение. Но от ответственности это не освобождает – за нарушение карантина и мелкое хулиганство молодые люди заплатят штраф – от 170 до 225 гривен, это 3 – 4 пачки сигарет.

В Киеве поймали тех, кто курил в метро во время локдауна: смотрите видео

Кстати, полиция нашла этих мелких хулиганов-блогеров с помощью камер видеонаблюдения. Правоохранители проследили за их движением после выхода из метро.