Во время патрулирования острова патрульные заметили микроавтобус Mercedes, водитель которого странно управлял транспортным средством. Из-за неадекватной манеры вождения правоохранители решили остановить мужчину для проверки.

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Полицейские увидели, что водитель имеет все внешние признаки пребывания в состоянии наркотического опьянения.

Больше 20 тысяч штрафа

Когда полицейские оформляли протокол относительно управления транспортом в нетрезвом состоянии, они выяснили, что мужчина уже трижды был лишен прав из-за совершения аналогичных нарушений.

Только за управление машиной без прав мужчине грозит штраф в 20 тысяч 400 гривен. Кроме того, суд может взыскать с нарушителя 51 тысячу гривен за нетрезвое пребывание за рулем. Также его могут снова лишить прав на 10 лет и конфисковать машину, если она у него есть.

Впрочем, гарантий того, что этот человек без прав не сядет за руль снова, нет. Разве если его посадят за незаконное обращение с оружием.

Нашли гранату

Когда в отношении водителя составляли административный протокол, мужчина вышел из машины. Тогда один из полицейских увидел гранату, которая лежала в дверце машины.

На место происшествия вызвали следователей и взрывотехников которые изъяли боеприпас. Сам водитель объяснил правоохранителям, что не знает, откуда граната оказалась в его машине. Сейчас мужчина находится в изоляторе.

Смотрите фото с места задержания нетрезвого водителя в Киеве / Фото "Киева оперативного":