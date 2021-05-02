Водитель на дороге вел себя странно и нарушал правила ПДД. Затем активисты организации "Варта Голосеево" передали информацию о нем патрульным.

Тем временем На Львовщине произошло жесткое ДТП

Футболист навеселе за рулем

Получилось так, что водитель черной Сhevrolet на литовских номерах, в отношении которого активисты и обратились к копам, нарушил правила ПДД прямо перед ними. Поэтому его остановили и уже тогда почувствовали запах алкоголя.

Водителем оказался 22-летний футболист Чукукелу Эбука. Он играет за команду Высшей любительской лиги Spectrum Talisman. Как сообщают в соцсетях, прежде чем сесть за руль, он утром выходил с товарищами из клуба.



Черное авто футболиста, которое рано утром остановили патрульные / Фото "Варта Голосеево"

Футболист Чукукелу Эбука решил избежать ответственности, подчеркивая, что не понимает украинского языка. Тогда патрульные объяснили ему причину остановки на английском. Далее один из копов отметил, что чувствует запах алкоголя, поэтому водитель должен пройти алкотест.

Футболист заявлял, что не понимает украинского – смотрите видео

На это футболист сказал, что это "ментол, а не алкоголь". В конце концов он отказался проходить тест на алкоголь, чем фактически признал вину.

На него составили протокол, в том числе и за отсутствие документов на авто.

24 канал пытается получить комментарий в полиции по этому инциденту.