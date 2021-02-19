В Киеве правоохранители задержали 28-летнюю женщину, которая вместе с турком организовала перевозку украинок за границу. Девушкам обещали заработок за сексуальные услуги 100-200 долларов в час.

Задержали женщину в момент, когда та пыталась отправить двух завербованных девушек за границу.

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Одесситка подыскивала на территории Киева женщин, которые находились в тяжелом материальном положении.

А гражданин Турции должен был встречать девушек за границей и обеспечивать им физическую безопасность и организовывать встречи с "потенциальными клиентами".

Завербованным украинкам обещали заработную плату за час оказания сексуальных услуг в размере 100 и 200 долларов за предоставление таких услуг в течение ночи.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.