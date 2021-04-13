В Киеве пока не разрешают проведение ярмарок. Такое решение приняли, учитывая ситуацию с коронавирусом.

В Департаменте промышленности и развития предпринимательства отметили, что в столице ухудшается ситуация с эпидемией COVID-19. Интересно, что Департамент в то же время уже разрешил обустраивать летние площадки ресторанам и кафе.

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Впрочем, они пока работать не будут – откроются только после того, как Киев выйдет из "красной зоны".

Когда разрешат ярмарки – неизвестно

Что касается ярмарок, то пока неизвестно на какой срок запретили их проведение.

Продлен запрет на территории города Киева проведения ярмарочных мероприятий до отдельного распоряжения,

– говорится в сообщении пресс-службы Департамента.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

В Киеве по состоянию на утро 13 апреля ситуация с распространением COVID-19 остается плохой. В частности, говорится о 1503 новых случаях. Это суточный антирекорд среди всех регионов Украины. Кроме того, в целом в столице коронавирусом заболело больше людей, чем выздоровело.