В Киеве показали как пользоваться новыми автоматическими туалетами: видеоинструкция
В Киеве функционирует 11 новых уличных туалетов – все в центре города. Они полностью автоматизированы и принимают банковские карты.
Источник:КГГА
Эти современные туалеты установили в прошлом году, впрочем из-за того, что были зафиксированы случаи их повреждения, в КГГА решили научить людей ими пользоваться. Эти аппараты аналоги европейских и вполне вписываются в киевский архитектурный ряд.
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Как работают эти туалеты
Конструкция туалетов предусматривает полностью автоматизированную систему обслуживания. А именно:
- открывание дверей,
- вентиляция и, при необходимости, подогрев или охлаждение воздуха,
- мытье,
- дезинфекция
- сушка унитаза,
- подача туалетной бумаги, мыла и воды для рук,
- бесконтактная сушка рук,
- мытье и дезинфекции пола после каждого посетителя,
- датчик присутствия,
- антикоррозийная и антивандальная защита.
Также туалеты имеют счетчик посещаемости и кнопку вызова помощи.
Стоимость услуги – 10 гривен.
В Киеве показали как пользоваться новыми автоматическими туалетами: смотрите видео
Где они расположены:
Уборные расположены на популярных туристических маршрутах.
- улица Трехсвятительская, 8 (верхняя станция фуникулера)
- улица Владимирская, 24;
- улица Владимирская, 42;
- площадь Арсенальная, 1;
- площадь Европейская, 1;
- улица Крещатик, 1;
- улица Крещатик, 17;
- улица Крещатик, 27;
- улица Прорезная, 3;
- проезд Владимирский, 15 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми)
- площадь Контрактовая – сквер № 3 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми).
В КГГА также сообщили, что в городе работает более ста коммунальных уборных, без учета тех, что расположены в ТРЦ.
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