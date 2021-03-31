В Киеве функционирует 11 новых уличных туалетов – все в центре города. Они полностью автоматизированы и принимают банковские карты.

Эти современные туалеты установили в прошлом году, впрочем из-за того, что были зафиксированы случаи их повреждения, в КГГА решили научить людей ими пользоваться. Эти аппараты аналоги европейских и вполне вписываются в киевский архитектурный ряд.

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Как работают эти туалеты

Конструкция туалетов предусматривает полностью автоматизированную систему обслуживания. А именно:

открывание дверей,

вентиляция и, при необходимости, подогрев или охлаждение воздуха,

мытье,

дезинфекция

сушка унитаза,

подача туалетной бумаги, мыла и воды для рук,

бесконтактная сушка рук,

мытье и дезинфекции пола после каждого посетителя,

датчик присутствия,

антикоррозийная и антивандальная защита.

Также туалеты имеют счетчик посещаемости и кнопку вызова помощи.

Стоимость услуги – 10 гривен.

В Киеве показали как пользоваться новыми автоматическими туалетами: смотрите видео

Где они расположены:

Уборные расположены на популярных туристических маршрутах.

улица Трехсвятительская, 8 (верхняя станция фуникулера)

улица Владимирская, 24;

улица Владимирская, 42;

площадь Арсенальная, 1;

площадь Европейская, 1;

улица Крещатик, 1;

улица Крещатик, 17;

улица Крещатик, 27;

улица Прорезная, 3;

проезд Владимирский, 15 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми)

площадь Контрактовая – сквер № 3 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми).

В КГГА также сообщили, что в городе работает более ста коммунальных уборных, без учета тех, что расположены в ТРЦ.