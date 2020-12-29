В Киеве показали как после реконструкции выглядит Арсенальная площадь. Ремонт еще продолжается, но много работы уже выполнено – высадили новые деревья, заменили тротуарное покрытие и реставрируют Никольские ворота.

Это историческое сооружение является частью фортификационного комплекса Новой печерской крепости. Несмотря на то, что ремонт не завершен, для людей уже открыли часть площади возле метро. Об этом пишут на фейсбуке на странице Kyiv Arsenal.

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Ремонт длился 3 месяца и стоил 22 миллиона гривен. Брусчатку заменили на немецкий клинкер, установили скамьи и новое экономное освещение.

Как выглядит Арсенальная площадь после ремонта: смотрите фото

Кроме того, на входах в подземный переход старый камень заменят на лабрадорит – утверждают, что благодаря этому решению поверхность стала менее скользкой и в случае гололеда не будет образовываться каток.

Далее планируют восстановить здание Военной комендатуры.

Впереди обновление второй половины Арсенальной площади с сооружением фонтана за зданием станции метрополитена "Арсенал".

Подходит к концу реконструкция Арсенальной площади: смотрите видео