Из десяти остановился один: в Киеве показали как работают автобусы во время локдауна
Киевлянин на Оболони пропустил 10 автобусов – водители просто не останавливались, а в один его не пропустили, поскольку не было мест. В конце концов мужчина уехал и впоследствии показал видео своего челленджа, с которым из-за локдауна должны были столкнуться многие киевляне.
Источник:24 канал
Это, пожалуй, одно из самых тяжелых испытаний для жителей столицы во время локдауну – люди должны выстоять в огромных очередях, чтобы добраться на работу, а вечером домой. Кроме того, водители автобусов и трамваев иногда даже не останавливаются, поскольку не могут брать новых пассажиров.
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Карантинный шаттл-экспресс
Киевляне вынуждены ждать пока приедет транспорт в котором будут места. В соцсетях опубликовали видео – пассажир снял как мимо остановки проехало 9 автобусов (речь идет о маршруте № 99).
Человек, который снял видео, ожидая автобус на первой после начала маршрута остановке, смог сесть только в 11-й по счету автобус. Фактически 99 маршрут превратился в шаттл-экспресс – Площадь Шевченко – метро Минская без остановок,
– говорится в заметке.
Один автобус таки не проехал мимо и даже открыл дверь, впрочем, в него автора сюжета тоже не пустили – лимит пассажиров был исчерпан.
В Киеве показали как работают автобусы во время локдауна: смотрите видео
Транспортный коллапс в Киеве
- Во время локдауна в Киеве разрешено работать транспорту, но с условием – в салоне должно быть 50% свободных мест, чтобы люди могли держать дистанцию.
- Это правило касается всех видов наземного транспорта, но частные перевозчики не все придерживаются его и просят власти разрешить им вообще не работать.
- Из-за этого ограничения в столице наблюдается большой транспортный коллапс. В КГГА заявили, что виноваты в этом работодатели, которые не хотят отправлять людей работать на удаленный режим работы.
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