Киевлянин на Оболони пропустил 10 автобусов – водители просто не останавливались, а в один его не пропустили, поскольку не было мест. В конце концов мужчина уехал и впоследствии показал видео своего челленджа, с которым из-за локдауна должны были столкнуться многие киевляне.

Это, пожалуй, одно из самых тяжелых испытаний для жителей столицы во время локдауну – люди должны выстоять в огромных очередях, чтобы добраться на работу, а вечером домой. Кроме того, водители автобусов и трамваев иногда даже не останавливаются, поскольку не могут брать новых пассажиров.

Читайте также В Киеве очередь на трамвай растянулась на 100 метров: красноречивое видео

Карантинный шаттл-экспресс

Киевляне вынуждены ждать пока приедет транспорт в котором будут места. В соцсетях опубликовали видео – пассажир снял как мимо остановки проехало 9 автобусов (речь идет о маршруте № 99).

Человек, который снял видео, ожидая автобус на первой после начала маршрута остановке, смог сесть только в 11-й по счету автобус. Фактически 99 маршрут превратился в шаттл-экспресс – Площадь Шевченко – метро Минская без остановок,

– говорится в заметке.

Один автобус таки не проехал мимо и даже открыл дверь, впрочем, в него автора сюжета тоже не пустили – лимит пассажиров был исчерпан.

В Киеве показали как работают автобусы во время локдауна: смотрите видео

Транспортный коллапс в Киеве