В Киеве показали как выглядит карантинный спецпропуск на транспорт
В Киеве мэр показал как выглядит спецпропуск на общественный транспорт. Их будут выдавать только определенной категории работников – без такого документа в транспорт не будут пускать до 16 апреля.
Источник:Виталий Кличко
Именно такой срок предусматривают новые карантинные ограничения, которые начнут действовать с 5 апреля. Впрочем, транспорт будет двигаться по привычным маршрутам.
К этой теме Локдаун в Киеве: в КГГА объяснили, кто получит спецпропуска на пользование транспортом
Удостоверения будут выдавать работникам критических и важных предприятий и учреждений.
Кто получит спецпропуска
- медики
- спасатели
- работники социальной сферы
- работники транспорта
- работники торговли
- коммунальщики
- военные
Виталий Кличко подчеркнул, что владельцы таких пропусков должны оплачивать проезд.
Спецпропуск – это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности. Ну, и не забывать об обязательности носить маску,
– пишет мэр.
Всего таких пропусков будет около 400 тысяч.
Ранее сайт 24 канала писал о том, как получить такой пропуск.
Какие еще ограничения будут действовать в Киеве с 5 апреля
- Перестанут работать детские сады и школы.
- Все руководители учреждений, предприятий и заведений должны перевести сотрудников на дистанционную работу. Или предоставить отпуска, если это будет возможно.
- Заведения общественного питания будут работать только на вынос или на доставку.
Также под запретом с 1 апреля продуктовые ярмарки.
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