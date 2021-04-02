В Киеве мэр показал как выглядит спецпропуск на общественный транспорт. Их будут выдавать только определенной категории работников – без такого документа в транспорт не будут пускать до 16 апреля.

Именно такой срок предусматривают новые карантинные ограничения, которые начнут действовать с 5 апреля. Впрочем, транспорт будет двигаться по привычным маршрутам.

К этой теме Локдаун в Киеве: в КГГА объяснили, кто получит спецпропуска на пользование транспортом

Удостоверения будут выдавать работникам критических и важных предприятий и учреждений.

Кто получит спецпропуска

медики

спасатели

работники социальной сферы

работники транспорта

работники торговли

коммунальщики

военные

Виталий Кличко подчеркнул, что владельцы таких пропусков должны оплачивать проезд.

Спецпропуск – это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности. Ну, и не забывать об обязательности носить маску,

– пишет мэр.

Всего таких пропусков будет около 400 тысяч.

Ранее сайт 24 канала писал о том, как получить такой пропуск.

Какие еще ограничения будут действовать в Киеве с 5 апреля

Перестанут работать детские сады и школы.

Все руководители учреждений, предприятий и заведений должны перевести сотрудников на дистанционную работу. Или предоставить отпуска, если это будет возможно.

Заведения общественного питания будут работать только на вынос или на доставку.

Также под запретом с 1 апреля продуктовые ярмарки.