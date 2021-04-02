У Києві показали як виглядає карантинна спецперепустка на транспорт
У Києві мер показав як виглядає спецперепустка на громадський транспорт. Їх видаватимуть лише певній категорії працівників – без такого документу у транспорт не пускатимуть до 16 квітня.
Источник:Віталій Кличко
Саме такий строк передбачають нові карантинні обмеження, які почнуть діяти з 5 квітня. Втім, транспорт рухатиметься за звичними маршрутами.
До цієї теми Локдаун у Києві: у КМДА пояснили, хто отримає спецперепустки на користування транспортом
Посвідчення видаватимуть працівникам критичних й важливих підприємств та установ.
Хто отримає спецперепустки
- медики
- рятувальники
- працівники соціальної сфери
- працівники транспорту
- працівники торгівлі
- комунальники
- військові
Віталій Кличко підкреслив, що власники таких перепусток повинні оплачувати проїзд.
Спецперепустка – це не проїзний квиток. За проїзд сплачувати потрібно. При цьому необхідно мати із собою спецперепустку і документ про посвідчення особи. Ну, і не забувати про обов’язковість носити маску,
– пише мер.
Усього таких перепусток буде близько 400 тисяч.
Раніше сайт 24 каналу писав про те, як отримати таку перепустку.
Які ще обмеження діятимуть у Києві з 5 квітня
- Перестануть працювати дитячі садочки та школи.
- Всі керівники установ, підприємств та закладів мають перевести співробітників на дистанційну роботу. Або надати відпустки, якщо це буде можливо.
- Заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос або на доставку.
Також під забороною з 1 квітня продуктові ярмарки.
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