Чиновники снова на пол года отложили дату начала действия электронного билета во всех видах городского пассажирского транспорта Киева. По намерениям властей, е-билет все же планируют внедрить в 2021 году – 1 июля.

О вынесении соответствующего распоряжения свидетельствует документ, который выложили на сайте КГГА. Согласно официальным данным, в конце 2020 года чиновники решили внести изменения в документ, который обязывал использовать электронный билет с 1 января 2021.

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Возможность для всех пассажиров платить за проезд безналичным путем во всех видах транспорта должна появиться в Киеве еще 1 июля 2020.

Вопрос в льготах

В прошлый раз представители власти были вынуждены отложить введение автоматизированной системы оплаты проезда в транспорте столицы из-за того, что вопрос льгот для проезда жителям других городов не был решен. Урегулировать проблемный нюанс должны были в Кабмине, но они этого не сделали.

Судя по всему, до конца прошлого года решить вопрос, из-за которого е-билет остается не доступным, так и не смогли.

Бешеные цифры

Согласно заявлениям Виталия Кличко, сейчас электронным билетом Kyiv Smart Card ежедневно пользуются более 1 миллиона пассажиров. Впрочем, обязательным пользование е-билетом пока не является.