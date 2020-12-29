В Киеве разоблачили двух правоохранителей – служащие Нацполиции, которые объединились с преступниками-грузинами, чтобы обокрасть квартиру. Злоумышленники похитили 13 тысяч долларов и поделили между собой. В заговоре было 5 человек.

Настоящие правоохранители разоблачили своих "коллег" и фактически нанятых ими воров – всех участников банды будут судить. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Во время обысков были обнаружены вещественные доказательства, а именно набор отмычек, с помощью которых осуществлялось проникновение в жилище.

Расследование ведет ГБР, им помогает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Ранее сайт 24 канала писал, что в Киеве задержали бывшего правоохранителя, который занимался подделкой денег.