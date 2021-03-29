В Киеве вечером 28 марта произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля патрульной полиции. В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла.

Правоохранители устроили погоню за нарушителем на полосе общественного транспорта. Они подрезали мотоциклиста, это привело к падению транспортного средства на дорогу.

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Водитель байка сломал руку

В результате столкновения с патрульным автомобилем водитель мотоцикла сломал руку. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

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