В Киеве полицейские устроили погоню и столкнулись с мотоциклом: есть пострадавший
В Киве ДТП с участием полиции и мотоцикла / "Украинская правда"
В Киеве вечером 28 марта произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля патрульной полиции. В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла.
Источник:dtp.kiev.ua
Правоохранители устроили погоню за нарушителем на полосе общественного транспорта. Они подрезали мотоциклиста, это привело к падению транспортного средства на дорогу.
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Водитель байка сломал руку
В результате столкновения с патрульным автомобилем водитель мотоцикла сломал руку. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.
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