Вывезли в лес и угрожали пистолетом: в Киеве полицейские задержали похитителей иностранца

Полицейские Киева задержали двух предполагаемых разбойников, которые вроде бы совершили разбойное нападение на гражданина европейского государства. Преступление произошло на днях в центре столицы.

О совершении преступления полицейские узнали от самого потерпевшего. Он сообщил правоохранителям, что его насильно увезли за пределы Киева, после чего под угрозой пистолета забрали часы, мобильный и кошелек.

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На следующий день после инцидента предполагаемых правонарушителей задержали.

Познакомились в ресторане

Полицейские выяснили, что двое уроженцев другого государства, проживающие на Киевщине, познакомились с потерпевшим, когда тот отдыхал в одном из ресторанов.

После этого мужчины якобы предложили подвезти иностранца до отеля, но вывезли его из Киева, где начали угрожать пистолетом. Забрав драгоценности, злоумышленники уехали.

Задержали предполагаемых преступников в ресторане в центре столицы, на парковке которого полицейские увидели их машину.

Мужчинам 1993 и 1994 годов рождения инкриминируют совершение разбоя.

Досудебное расследование уголовного производства продолжается. В жилье фигурантов полицейские нашли оружие и вещи потерпевшего. Злоумышленникам уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Вскоре суд будет избирать им меру пресечения.

Если мужчин признают виновными, им грозит до 10 лет заключения.

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