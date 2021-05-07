При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры полицейскому Святошинского районного отдела сообщили о подозрении.
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Как произошла кража
Правоохранитель, находясь на суточном дежурстве в ночное время суток, патрулировал улицы города в составе экипажа вместе с 2 коллегами.
Повернув на улицу Смилянскую, он заметил мужчину на электросамокате, который не справился с управлением и упал посреди дороги.
Во время инцидента у мужчины выпала сумка с личными вещами, документами и значительной суммой денег – 116 тысячами гривен, 2 600 долларов, 1 000 евро.
В момент, когда двое других правоохранителей вышли из автомобиля чтобы помочь потерпевшему и вызвать скорую, подозреваемый открыто завладел сумкой потерпевшего, распорядившись ею и ее содержимым по своему усмотрению,
– отмечают в прокуратуре.
В чем подозревают патрульного
Полицейского подозревают в открытом похищении чужого имущества, что нанесло значительный ущерб потерпевшему.
Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Кроме того, продолжаются следственные действия, в частности проверяют, были ли причастны к инциденту и другие правоохранители.