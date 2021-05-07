При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры полицейскому Святошинского районного отдела сообщили о подозрении.

Читайте также 3 тысячи долларов за "легкую" статью: ГБР задержало на взятке львовского полицейского – фото

Как произошла кража

Правоохранитель, находясь на суточном дежурстве в ночное время суток, патрулировал улицы города в составе экипажа вместе с 2 коллегами.

Повернув на улицу Смилянскую, он заметил мужчину на электросамокате, который не справился с управлением и упал посреди дороги.

Во время инцидента у мужчины выпала сумка с личными вещами, документами и значительной суммой денег – 116 тысячами гривен, 2 600 долларов, 1 000 евро.

В момент, когда двое других правоохранителей вышли из автомобиля чтобы помочь потерпевшему и вызвать скорую, подозреваемый открыто завладел сумкой потерпевшего, распорядившись ею и ее содержимым по своему усмотрению,

– отмечают в прокуратуре.

В чем подозревают патрульного

Полицейского подозревают в открытом похищении чужого имущества, что нанесло значительный ущерб потерпевшему.

Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Кроме того, продолжаются следственные действия, в частности проверяют, были ли причастны к инциденту и другие правоохранители.

Обратите внимание! В Тернополе разоблачили полицейских, которые требовали 20 тысяч гривен взятки у одного из местных водителей. Их задержали после передачи денег.