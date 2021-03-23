В Киеве патрульные полицейские спасли жизнь мужчине. Он решил порыбачить в замерзшем водоеме, но провалился под лед. Рыбак самостоятельно уже выбраться не мог.

Когда патрульные прибыли на вызов, то рыбак не шевелился – он замерз и потерял силы. Правоохранители сделали из того, что было под руками опору и добрались до мужчины.

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Они вытащили его на берег и передали в руки врачей.

Попал в ловушку

Это произошло в водоеме на улице Кадетский Гай в Соломенском районе столицы. Рыбак попал в ловушку в метрах 10-15 от берега.

Мужчина не реагировал на слова патрульных и не двигался. Добравшись до него, инспектор обмотал мужчину веревкой и начал вытаскивать, сам пострадавший не мог ее держать.

Ближе к берегу лед треснул, однако это не помешало патрульным спасти пострадавшего.

В Киеве полиция спасла рыбака: смотрите видео